Molise: solidarietà del consigliere Facciolla e del Pd regionale al giornalista Luongo e a Telemolise

- Al giornalista Enzo Luongo e al Telemolise va "tutta la solidarietà personale e del Partito democratico del Molise". Lo ha detto il consigliere regionale e segretario Pd Molise Vittorino Facciolla in merito a quanto accaduto a Campobasso. "E' inaccettabile l'attacco che il professionista sta subendo solo per aver fatto il suo dovere di cronista, per aver raccontato tramite un servizio video i fatti che si sono svolti a Campobasso e che hanno visto la presenza di tifoserie ultras da un lato e forze di Polizia dall'altro. Sono certo che gli inquirenti stanno svolgendo al meglio il loro lavoro e che troveranno i responsabili di un gesto così vigliacco così come sono certo che, solo se ognuno di noi cittadini e istituzioni, smetterà di far finta di non vedere ed inizierà a condannare simili atteggiamenti, allora sì che potremo sperare in un futuro migliore per i nostri figli". (Gru)