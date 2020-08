Coronavirus: Molise, oggi tre nuovi positivi, nessun decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in Molise, come dopotutto sta accadendo anche nel resto d'Italia, continuano a salire i contagi. Nella giornata di oggi, venerdì 28 agosto, l'Asrem ha processato 300 tamponi, dall'esito dei quali sono stati individuati altri tre casi di positività. Si tratta di un cittadino rumeno di Isernia, uno di Rocchetta al Volturno (una donna rientrata dall'India), e uno di Campobasso (una donna rientrata dalla Sardegna). Salgono ancora gli attualmente positivi che ora sono 69, mentre i totali da inizio emergenza hanno raggiunto la cifra di 524 su un totale di 31.853 tamponi processati, compresi quelli di controllo. Resta invariata la situazione presso l'ospedale Cardarelli: in malattie infettive sono ricoverati 3 pazienti. Oggi non si registrano guariti: i totali che hanno superato la malattia sono 432, mentre i decessi sono fermi a 23. Continua a salire il numero delle persone in isolamento che oggi sono 130, nessuno in sorveglianza. (Gru)