Sardegna: a ospedale Marino di Cagliari liste d'attesa per prestazioni ambulatoriali verso l'azzeramento

- Liste d'attesa delle prestazioni ambulatoriali di ortopedia, ortopedia pediatrica, chirurgia della mano e fisiatria che vanno verso l'azzeramento. Accade all'ospedale Marino di Cagliari grazie ad uno specifico programma d'abbattimento iniziato il 13 luglio e che terminerà il 14 settembre. Si tratta di un'attività che, come spiega l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, "si incardina nel piano d'abbattimento delle liste d'attesa varato dalla Giunta prima dell'inizio dell'emergenza Covid-19". In buona sostanza, il risultato è stato ottenuto incrementando le prestazioni aggiuntive di medici e infermieri, consentendo agli ambulatori del Marino di lavorare anche nel pomeriggio e il sabato. Il tutto, come spiega l'assessore Nieddu, "grazie alle risorse messe a disposizione. Un'impostazione che, con la ripresa delle attività ordinarie dopo lo stop determinato dalla pandemia, ha consentito di concentrare in due mesi tutte le visite rimaste in sospeso, proseguendo, nel contempo, l'attività sulle prestazioni urgenti, mai interrotte nelle precedenti fasi dell'emergenza". (segue) (Rsc)