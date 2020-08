Campania: De Luca, tante donne tra assunti grazie a concorsi Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I primi 2.500 giovani sono andati a lavorare ai Comuni, riapriremo il bando per 10mila giovani da mandare nella pubblica amministrazione. Parte concorso personale viaggiante dell’Eav e dei centri per l’impiego. Straordinaria percentuale di donne e ragazze, motivo d’orgoglio per noi. Continuiamo a muoverci a dare una mano alle madri, per gli anziani. Sarà l’anno delle donne a cominciare dal lavoro".Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)