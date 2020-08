Abruzzo: a L'Aquila Perdonanza 726ma edizione, questa sera chiusura di Porta Santa di Collemaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera , 29 agosto, alle 19 circa (al termine della Messa stazionale che inizierà alle 18), il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila, chiuderanno la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Terminerà dunque in quel momento il Giubileo aquilano voluto da Papa Celestino V con la Bolla del 1294 (il primo della storia), che inizierà stasera alle 20, con l'apertura della stessa Porta Santa da parte dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi. Il rientro della Bolla del Perdono. Alle ore 19.30 circa la Bolla del Perdono (più esattamente, l'astuccio in cui per secoli è stato custodito il prezioso documento papale) partirà dalla basilica di San Bernardino. L'accompagneranno il sindaco Biondi, il presidente del Consiglio comunale, Roberto Tinari, le Dame della Bolla e della Croce, il Giovin Signore, l'araldo civico con il gonfalone storico dell'Aquila e due carabinieri in alta uniforme di scorta. Il cammino terminerà a palazzo Fibbioni, sede principale del Comune, e ai lati di via San Bernardino saranno schierati alcuni gruppi storici in costume. (Gru)