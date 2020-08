Napoli: Anm inaugura nove linee bus per studenti scuole e università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anm dà vita ad una nuova linea di intervento dedicata esclusivamente agli studenti con l'obiettivo di contribuire alla battaglia contro il Covid 19 e per velocizzare il trasporto pubblico in contesti, la scuola, caratterizzati da orari rigidi di funzionamento. Il debutto avverrà con l'inizio delle attività didattiche 2020/'21 ed il conseguente aumento della domanda di mobilità da parte degli studenti". L'annuncio è arrivato dal Comune di Napoli: "Nella giornata di ieri è stato definitivamente varato il Piano, caratterizzato da una specifica e capillare programmazione dell'esercizio dei mezzi di trasporto pubblico su gomma, più capillare rispetto a quanto assicurato negli anni addietro, dedicato esclusivamente alla mobilità studentesca, che consentirà di differenziare la specifica domanda da quella ordinaria, operazione necessaria per mantenere il contingentamento del numero massimo dei passeggeri a bordo dei mezzi e garantire la sicurezza". (Ren)