Abruzzo: Massimo Oddo nuovo allenatore del Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo alcune settimane di tratative stamani c'è stato l'annuncio ufficiale della società: Massimo Oddo, abruzzese, 44 anni, è il nuovo allenatore del Pescara calcio che gioca in serie B che subentra ad Andrea Sottil. Per Oddo si tratta di un ritorno nella città adriatica dove aveva già guidato i biancoazzurri nelle stagioni 2015-2017 in serie A. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, ex difensore di Lazio e Milan, il 44enne tecnico abruzzese torna a guidare i biancazzurri dopo le stagioni 2015-2017. Nel dare l'annuncio oggi sul sito ufficiale della società il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha rivolto al neo allenatore da parte di tutta la società "un caloroso bentornato al mister e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in biancazzurro". (Gru)