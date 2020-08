Sardegna: caos al Cpa di Monastir, sindacato di Polizia, "si deve parlare di vero e proprio focolaio Covid" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aresu ricorda che "da circa un mese abbiamo chiesto l'utilizzo di una nave quarantena per la Sardegna ma tutto tace. Contuiamo a ripetere che bisogna trovare il modo di separare I positivi dal resto del gruppo e soprattutto dai chiedenti asilo, una trentina circa, che andrebbero immediatamente trasferiti in altri centri della Provincia per liberare totalmente la palazzina Cas. Soluzioni sul tavolo potrebbero essercene tante, oltre alla nave, alla palazzina Cas, si potrebbe pensare anche ad un riutilizzo dell'ex penitenziario di Iglesias". "Tutto va bene - ha concluso il sindacalista del Siap - ma l'immobilismo decisionale, anche inconsapevolmente, alla lunga crea responsabilità dirette. I colleghi svolgono il turno di servizio a contatto con i migranti, oramai è quasi impossibile differenziare I positivi, ed abbiamo paura che il contagio si possa diffondere, pertanto chiediamo ai competenti uffici della Regione, di effettuare test sierologici e/o tamponi per il personale che ha prestato o presta servizio a Monastir. Per favore tuteliamo loro e le famiglie". (Rsc)