Regionali: Ciarambino (M5s), con Di Maio per condividere nostre idee su Campania

- "Con Luigi Di Maio condivido da sempre un sogno, quello di fare qualcosa per la nostra gente, di migliorare la terra in cui viviamo e dove crescono i nostri figli. Da anni ci battiamo insieme e in prima linea, senza mai risparmiarci. Risultato dopo risultato, abbiamo capito che quel sogno era ed è possibile. Avevamo un progetto per la Campania, la nostra terra, nella quale sono voluta tornare anni fa con l'unico scopo di impegnarmi in prima persona per riaffermare diritti che decenni di una politica corrotta e marcia ha sottratto ai tutti noi". Lo ha scritto su Fb il candidato M5s Ciarambino: "Ora abbiamo il dovere di realizzare quel progetto e restituire ai nostri concittadini il diritto alla salute, a un'assistenza adeguata, allo studio, a viaggiare dignitosamente per recarsi a scuola o al lavoro. Il diritto sacrosanto a un'occupazione stabile. Sarò con Luigi in giro per la mia terra in questo fine settimana. Voglio guardare negli occhi la mia gente e condividere con ciascuno le mie idee e raccontare il mio progetto per la Campania. È il nostro momento, è la nostra occasione. Aiutateci a ricostruire questa terra. Insieme ogni risultato è possibile". (Ren)