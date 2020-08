Regionali: Caldoro, per De Luca sanità è appalti e nomine lottizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La salute dei cittadini e' una priorità ed è necessario garantire cure e buona organizzazione. Per De Luca la sanità e', invece, appalti e nomina di manager lottizzati". Lo ha detto Stefano Caldoro, candidato presidente per il centrodestra in Campania, nel corso di una intervista ad Irpinia Tv che sarà trasmessa nella versione integrale lunedì. Caldoro ha spiegato: "Il governatore pro tempore della Regione voleva evitare, con la complicità del fido direttore del Ruggi, i controlli nell'ospedale di Salerno, non voleva e non vuole che i cittadini siano informati. L'organizzazione della sanità non è gestione di appalti per favorire gli amici, se ne faccia una ragione". Quindi ha aggiunto. "In Campania aumentano i contagi e De Luca continua a non fare nulla. Sulla organizzazione dei tamponi, sulla cura, sulla prevenzione e sulla ripresa dell'anno scolastico. Siamo nel caos totale". Stefano Caldoro ha inoltre continuato: "Troppe bugie, annunci, sterili polemiche, delirante cabaret. E' alla continua ricerca di un colpevole ma la colpa è sua. Chi è in campagna elettorale non può occuparsi della salute dei cittadini, e' il primo problema della Campania, va fermato. Vedo che non ha la lucidità per affrontare questa fase così delicata". Dunque ha concluso: "Per restare in tema di battute, dopo avere letto le sue dichiarazioni, bisognerebbe chiedere al fido direttore di Salerno di ricoverare De Luca in un reparto psichiatrico per un trattamento adeguato". (Ren)