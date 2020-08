Campania: Nappi (Lega), caos scuola è dimostrazione incapacità De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In piena emergenza De Luca ha vestito i panni dello sceriffo, facendo passare in sordina il deficit della sanità campana e senza pensare un piano per le scuole. Adesso si rivela per quello che è: un guappo di cartone” lo afferma in una nota Severino Nappi, candidato alle regionali della Campania con la Lega: "Il presidente della Regione Campania ha dichiarato che nelle condizioni attuali è impossibile riaprire. Un'altra prova della sua incapacità a governare. Ma chi doveva pensare alle scuole campane? La competenza sull'inizio dell'anno scolastico è regionale. Era lui che doveva costruire un piano e quelle condizioni che adesso non ci sono”. Nappi ha concluso: "Dopo annunci, proclami e lanciafiamme, De Luca è solo riuscito a far diventare la Campania la seconda regione per contagi. Lasci la regione e si dedichi al cabaret”. (Ren)