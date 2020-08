Trasporti: regione Abruzzo autorizza istituzione servizi scolastici aggiuntivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione odierna la Giunta regionale abruzzese ha autorizzato l'istituzione di servizi scolastici aggiuntivi per il trasporto pubblico e programmata l'attivazione da parte di aziende di trasporto pubblico locale di corse aggiuntive scolastiche, anche con l'utilizzo di mezzi del comparto noleggio. La Tua Spa (la società di trasporto pubblico abruzzese) è autorizzata, previa ampia verifica del mercato estesa a tutti i noleggiatori autorizzati, ad individuare, previo espletamento della relativa procedura, le aziende con cui concordare corse aggiuntive. Vista l'assenza, al momento, di stanziamenti statali, da tempo richiesti il programma di servizi aggiuntivi trova copertura a valere sulle risorse finanziarie appostate sul Fondo unico regionale per il Trasporto pubblico locale, la cui dotazione sarà adeguata a seguito della riprogrammazione in itinere del Fsc (Fondo sviluppo e coesione) Abruzzo. (Gru)