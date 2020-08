Sardegna: caos al Cpa di Monastir, sindacato di Polizia, "si deve parlare di vero e proprio focolaio Covid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo si deve parlare di vero e proprio focolaio Covid all'interno della struttura di Monastir, infatti, i positivi continuano a salire a causa della totale promiscuità dovuta al sovraffollamento della struttura". Lo afferma Mauro Aresu, segretario provinciale del Siap, uno dei sindacati di Polizia a proposito della gravissima situazione creatasi all'interno del centro di accoglienza migranti di Monastir (la vecchia scuola di polizia penitenziaria): dopo i dodici, sospetti positivi al Covid, fuggiti ieri (quattro dei quali già rintracciati) dopo aver saccheggiato di medicinali l'infermiera interna, un gruppo di ospiti ha raggiunto i tetti della struttura per protestare. "Gli allontanamenti sono diventati la regola - continua Aresu - ma la cosa che preoccupa di più è il fatto che in mezzo ci siano numerosi positivi. È gravissimo l'episodio del danneggiamento e del furto dei farmaci dall'infermeria ma oramai è una escalation di problemi irrisolvibili nell'attuale struttura di Monastir". Quanto alla protesta sui tetti del Cpa, il sindacato di polizia fa sapere che "la motivazione che filtra la dice lunga sullo stato di caos totale, infatti, pare che il tutto sia scoppiato per evitare di far rientrare alcuni di loro riaccompagnati al centro, per paura di dover iniziare nuovamente la quarantena". (segue) (Rsc)