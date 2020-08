Sardegna: a Villaspeciosa le scuse degli algerini protagonisti di episodi di criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno incontrato il sindaco, Gianluca Melis e l'intero Consiglio comunale di Villaspeciosa per chiedere scusa alla popolazione del paese i quattro algerini ospitati nel centro di accoglienza "Casa di Nazareth" gestito da don Gianmarco Casti. Nei giorni scorsi era stata presentata una petizione popolare per chiedere "l'allontanamento degli algerini che minano la sicurezza del paese e dei centri limitrofi" e il comitato spontaneo "Vivere in sicurezza" aveva chiesto immediati interventi per porre fine agli episodi di microcriminalità attribuiti agli stranieri. "Sono soddisfatto che abbiano preso coscienza di quanto accaduto - ha spiegato il sindaco di Villaspeciosa -. Abbiamo discusso di come far sì che in futuro possano sorgere nuovi problemi nella nostra cittadina. Ringrazio i ragazzi per aver chiesto scusa e don Gianmarco per aver, finalmente, parlato con gli amministratori locali. Questi ragazzi verranno spostati visto che sono maggiorenni, girerò le scuse di questi ragazzi alla popolazione di Villaspeciosa". Soddisfatto anche don Gianmarco Casti, gestore della struttura di accoglienza: "Non doveva andare così - ha detto -. Non appena abbiamo visto che la situazione non era gestibile l'8 di questo mese abbiamo chiesto un intervento delle istituzioni che però non è avvenuto". (Rsc)