Abruzzo: al via la "settimana dell’educazione ambientale" del WWF

- Un corso di formazione per insegnanti, itinerante tra i Centri di educazione ambientale (Cea) Wwf e le Oasi Wwf in Abruzzo. È questa la proposta dell'Associazione del panda per l'avvio dell'anno scolastico: una settimana, dal 3 al 10 settembre, all'insegna della formazione e della natura. Il ritorno tra i banchi è ormai imminente e la ripartenza è caratterizzata da dubbi e incertezze sul futuro a causa dell'emergenza Covid. Le riflessioni nei mesi scorsi hanno fatto emergere con forza e con chiarezza come il rapporto rispettoso con l'ambiente sia fondamentale non solo per la conservazione del patrimonio naturale, ma anche per il nostro benessere e la ripartenza non può che essere caratterizzata da un ripensamento dei nostri stili di vita e da scelte quotidiane più sostenibili. Per questo il Wwf propone a inizio anno scolastico un approfondimento e un momento di formazione per gli insegnanti e per gli operatori dei Cea, che hanno un ruolo centrale nell'educazione dei ragazzi e dunque, di riflesso, su tutta la società. (segue) (Gru)