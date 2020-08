Coronavirus: Molise, 400 mila euro da Regione per persone con disabilità assistite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Molise ha deliberato di destinare 400.000 euro a valere sulla disponibilità del 'Fondo per il finanziamento di misure straordinarie per il sostegno economico per lavoratori, imprese e famiglie, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19,' al cofinanziamento del Programma regionale per la non autosufficienza 'Fna 2019-2021 - Interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio' - annualità 2019. Il provvedimento muove dalla considerazione del più gravoso impegno che la situazione epidemiologica ha determinato sulle famiglie per l'assistenza alle persone in condizioni di non autosufficienza. "Ancora una volta - fa sapere la Regione - il governo regionale mostra attenzione verso quelle famiglie che, più di altre, hanno bisogno di sostegno da parte delle istituzioni" (Gru)