Sardegna: a Sassari obbligo di mascherina anche all'aperto nei luoghi affollati

- A Sassari da oggi e fino al prossimo 7 settembre sarà obbligatorio l'uso della mascherina nel territorio comunale anche all'aperto nei luoghi in cui è più difficile mantenere il distanziamento interpersonale fondamentale per il contrasto al coronavirus. E' quanto dispone la nuova ordinanza firmata oggi dal vicesindaco Gianfranco Meazza. Il provvedimento è stato adottato per limitare la possibilità di diffusione del virus Sars-Cov-2, viste le presenze sul territorio e il rischio di assembramenti nei luoghi sia al chiuso sia all'aperto, anche in considerazione dell'andamento dei flussi turistici e da cui ne può scaturire una oggettiva difficoltà a mantenere il distanziamento. L'ordinanza sottolinea anche come "la situazione di possibile affollamento, allo stato attuale, non è limitata o limitabile solo alle giornate e alle ore serali ma è rinvenibile tutti i giorni e per l'intero arco della giornata". (segue) (Rsc)