© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania potenziati laboratori fino a 10mila tamponi al giorni, assunzioni straordinarie per rinforzare i presidi sanitari locali. A chi viene dall’estero, si rivolga all’Asl e non vada all’ospedale per il tampone". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)