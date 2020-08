Regionali: De Luca, non facciamo ammuina politicante ma sporgiamo querele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore, siccome si sta sovrapponendo la campagna elettorale coi problemi scolastici, pensate a un Comune che deve preparare i certificati elettorali, per la sanificazione delle scuole, per la realizzazione dei seggi elettorali. Poi deve fare la distribuzione dei materiali e poi pensare alle aule, ai piccoli lavori di assoluta urgenza per messa in sicurezza degli impianti elettrici. E "abbiamo" deciso di sovrapporre elezioni e anno scolastico". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Proprio per questo, in questo momento, abbiamo anche fenomeni di demagogia e chiacchiere al vento, stupidaggini messe in circolazione. Abbiamo deciso di non farci trascinare in politica politicante, problemi complessi da risolvere che interessano famiglie e cittadini. Non risponderemo alle provocazioni: non facciamo ammuina, vi diremo alla fine quante querele abbiamo sporto". (Ren)