Campania: De Luca, settimana prossima valuteremo se posticipare anno scolastico

- "C'è un problema sulle risorse economiche che non sono arrivate né ai Comuni né alle società di trasporto. La lettera Anci è perché non hanno risorse per sanificazione. L’unico compito della Regione è fissare data di apertura ma tutte le responsabilità sono di Comuni, Province e ministero. Ai sindaci dico che valuteremo da qui a una settimana, quando avremo certezze sui punti focali". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Se non abbiamo condizioni di sicurezza, evidente che procrastiniamo apertura dell’anno scolastico. Mi pare prematuro prendere oggi una decisione. Verificheremo la prossima settimana".(Ren)