Coronavirus: De Luca, scoperto focolaio nel Salernitano, spento quello a Sant'Antonio Abate (Na)

- "Stiamo facendo questo lavoro rigoroso e capillare nell’ambito del piano sicurezza della Regione Campania. Dobbiamo individuare i singoli focolai, ce n’è uno nella piana del Sele, spento quello a Sant’Antonio Abate. Questo è il lavoro che è in corso. Dobbiamo stringere i denti per i prossimi quindici giorni perché avremo ondata maggiore di arrivi dall’estero". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)