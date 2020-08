Campania: De Luca, istituire azienda unica dei trasporti a Napoli e provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proponiamo l'istituzione di azienda unica del trasporto pubblico a Napoli e città metropolitana. Non credo che possiamo andare avanti con frantumazione nel servizio. Abbiamo risanato l’Eav, facciamo i concorsi ma grande sofferenza Anm. Abbiamo tre gestori per la rete metropolitana: dobbiamo realizzare azienda unica per trasporto pubblico locale, con piano industriale serio, tutelando lavoratori delle aziende che soffrono e senza demagogia". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)