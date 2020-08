Coronavirus: De Luca, registrati 180 nuovi casi di contagio in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni settimana che perdiamo moltiplichiamo il problema nei prossimi mesi. Oggi si sono registrati 180 contagi, concentrati nelle Asl di Napoli (85 Na1, 37 Na2, 13 Na 3) e ventisette in quella di Salerno. Nella piana del Sele abbiamo riscontrato un focolaio in un'azienda agricola. Il numero così rilevante è dovuto ai controlli e alla ricostruzione della catena di contagio". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)