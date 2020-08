Coronavirus: De Luca, su ordinanza mascherine dopo le 18 pressappochismo e ipocrisia da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuo a considerare grave che governo nazionale, a parte il ritardo sulle frontiere, ha approvato un’ordinanza che rende obbligatorio mascherina dopo le 18. Pressapochismo e ipocrisia, esempio dell’Italia del fare finta. Perché le 18? Se un governo fa un’ordinanza, poi adotta misure per farla rispettare. Invece non è così: dopo le 18, in Italia, non indossa nessuno la mascherina e non succede nulla". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Le ordinanze non hanno nessun valore se non c’è sistema di controllo su rispetto di queste. Senza controlli è meglio non farle. Meglio più controlli sui luoghi di assembramento, come discoteche e locali. Toglie credibilità allo Stato e incoraggia chi non vuole rispettare le regole. Non credo ci voglia molto a capirlo. Assenza totale di ruolo delle forze dell’ordine". (Ren)