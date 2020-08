Scuola: De Luca, accettata apertura il 14 per evitare che non arrivassero banchi e test da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi è stato mandato un comunicato dall’Anci Campania che mi chiede di posticipare l’apertura. Parliamo con serietà e verità: problema di grande complessità, collaborazione e unità d’intenti. Dobbiamo fare i conti con la realtà. Nelle scorse settimane registrato, da ministero Pubblica istruzione, un’eccesso di superficialità, quasi un rifiuto dei problemi reali. Pensavamo di aprire dopo la campagna elettorale perché vedevamo problemi. Abbiamo deciso di aprire il 14 perché è stato impegnato, Arcuri, nel programma di forniture di banchi singoli e test al personale scolastico". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Per evitare che in Campania non arrivasse nulla, abbiamo evitato posticipare anno scolastico. Esperienza delicata a marzo quando le cose che dovevano arrivare alle Regioni la Campania era ultima. Abbiamo evitato di offrire alibi a livello nazionale". (Ren)