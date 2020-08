Regionali: De Luca, Salvini venditore di cocco fa demagogia in ospedali, rispetti luoghi di sofferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto una visita di comitiva di sfaccendati che è andata in giro per la Campania a fare demagogia. Davanti all'ospedale Ruggi di Salerno, li hanno scambiati per profughi afgani, poi per dei parcheggiatori abusivi: avevano tutti camicia fuori pantaloni, erano dei venditori di cocco". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "C'era il leader dei venditori di cocco, quello della portineria gli ha chiesto che volete, poi si è accorto che quello in testa aveva un catenone al collo e una croce al collo. Li avevano scambiati per gli assistenti civici di due mesi fa. Poi si sono qualificati per politicanti che volevano fare un giro turistico dentro l’ospedale". De Luca ha aggiunto: "Il dg ha spiegato a questi signori che l’ospedale è un luogo di sofferenza e cura dove non si fa passeggiate elettorali. Se vuoi informazioni fissi appuntamento con direttore. Erano venuti da lontano, guidati da un esponente politico venuti da mille km per fare una photo opportunity al Covid center di Salerno. Mi auguro che nelle prossime giornate si convincano che almeno ospedali sono luoghi da rispettare". (Ren)