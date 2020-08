Regionali: De Luca, sfido Salvini a dibattito su sanità campana rispetto a Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concentrati su problemi seri e su quelli del lavoro e dell’economia. Voglio solo dire a un esponente politico che è venuto da lontano a un dibattito sulla sanità campana, a un confronto pubblico su quella campana e del Nord. Come, dove e quando vuole. Chiarito questo, noi cercheremo senza dare eccessivo fastidio di spiegare un incontro bisettimanale per spiegare ciò che abbiamo fatto". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)