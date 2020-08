Campania: De Luca, presenteremo dieci proposte per Napoli, saranno mio impegno diretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presenteremo entro i prossimi dieci giorni un piano di dieci proposte per la città di Napoli. Dieci progetti, saranno interessanti e belli per dare respiro. Le cose che presentiamo noi sono possibili sulle quali si impegna direttamente la Regione Campania e mi impegno direttamente io. Avete verificato che se io assumo un impegno lo mantengo, costi quel che costi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)