Campania: De Luca, parchi pubblici di Napoli in condizioni insostenibili, li gestirà la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proponiamo di realizzare altri tre parchi urbani, nella zona orientale nell’area della ferrovia, dall’uscita dell’autostrada fino a piazza Garibaldi, a Pianura. Ma soprattutto proporremo di caricarci l’onere per la manutenzione, riqualificazione e gestione della rete di parchi pubblici di Napoli. Condizione insostenibile e non dignitosa. Credo sia un impegno importante, di quelli che aumentano la dignità urbana e qualità della vita". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)