Coronavirus: Kluge (Oms Europa), Lunedì incontro promosso dall'Italia su sicurezza scuole

- "Se apriamo le economie, abbiamo bisogno di aprire le scuole. Oms Europa e Roberto Speranza presiederanno il 31 agosto la videoconferenza con i 53 paesi che vi fanno parte dedicata allo sviluppo di modalità di riapertura in sicurezza delle scuole ai tempi del Covid-19 proteggendo le comunità". Lo ha scritto Hans Kluge, direttore Oms Europa, su Twitter annunciando l'incontro previsto, come riporta il ministero della Sanità, "per lunedì tra 53 Paesi organizzato su iniziativa del ministro della Salute italiano, Roberto Speranza. La riunione in videoconferenza sarà dedicata a sviluppare una cornice di riferimento comune per scuole sicure in tempo di Covid-19 in cui verranno discusse le azioni messe in atto per garantire ai ragazzi di tutta Europa un ritorno a scuola in totale sicurezza". (Ren)