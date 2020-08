Sardegna: Faita Federcamping, Regione agisca legalmente per campagna mediatica vergognosa su Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece il governo centrale - ricorda Nicola Napolitano - insieme a chi oggi ci addita come untori (sempre a torto visto i numeri), ci ha deriso, e ha descritto il metodo come limitativo della libertà personale, anticostituzionale. Oggi invece si vuole utilizzare il metodo da noi proposto, in modo discriminatorio, contro dei territori e non a tutela delle persone: si chiede per gli Stati identificati come zona rossa e all'interno dell'Italia lo vogliono istituire unilateralmente nel tratto Sardegna - Lazio, creando delle contrapposizioni tra fantomatici territori appestati e altri da proteggere. La Regione fa bene a rispondere duramente ma, - è l'appello che Faita Sardegna fa attraverso il suo presidente - deve tutelarci legalmente in tutte le sedi giudiziarie e pretendere che sia lo stesso Governo (che ci ha esposto a questa campagna) a cercare di porvi rimedio con una imponente campagna di comunicazione a favore della Sardegna per cercare di recuperare questa ultima parte di stagione magari riuscendo ad allungarla". (Rsc)