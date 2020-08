Calcio: in Abruzzo prima partita in Italia aperta al pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Castel di Sangro, la Regione Abruzzo torna a far sorridere i tifosi di calcio. Infatti - riferisce una nota della regione Abruzzo - è stata firmata e pubblicata sul sito della Regione l'ordinanza n.81 che, in occasione del triangolare di calcio tra Napoli, L'Aquila e Castel di Sangro, in programma, questo pomeriggio, allo stadio Patini di Castel di Sangro, dispone la partecipazione del pubblico in aree che non superano il numero di 1.000 spettatori con posti a sedere pre assegnati e distanziati almeno di 1 metro. Tutto questo, fermo restando la responsabilità del comune di Castel di Sangro e del comitato organizzatore in occasione della preparazione pre-campionato della società Napoli Calcio. La capienza è stata aumentata fino a 1.563 spettatori, divisi in quattro settori separati. L'Abruzzo funge, quindi, da apripista riaprendo, prima Regione in Italia, uno stadio di calcio alla fruizione del pubblico, pur nel rispetto delle misure di sicurezza legate alla diffusione del Covid-19. (segue) (Com)