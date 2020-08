Calcio: in Abruzzo prima partita in Italia aperta al pubblico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizialmente, gli spettatori ammessi sugli spalti dello stadio Patini di Castel di Sangro, dove il Napoli sta svolgendo il ritiro pre campionato, dovevano essere non più di 1.000. Così come aveva stabilito l'ordinanza numero 78 che consentiva, a partire dallo scorso lunedì 24, la presenza di pubblico esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali fosse possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Poi, anche alla luce della riunione in prefettura, ieri a L'Aquila, la regione Abruzzo ha disposto, con l'ordinanza 81, l'ampliamento della capienza a quasi 1.600 spettatori accogliendo così la richiesta della società partenopea anche alla luce del grande afflusso di tifosi in questi primi giorni di preparazione pre-campionato. Il prossimo 4 settembre, sempre a Castel di Sangro, il Napoli ha in programma la sfida amichevole con il Teramo che milita nel campionato di Serie C. (Com)