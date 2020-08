Sardegna: no dei sindaci di Ploaghe e La Maddalena ad ospitare i positivi al Covid nelle loro Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No dei sindaci di La Maddalena e Ploaghe all'utilizzo delle Rsa delle loro cittadine per ospitare i positivi al Covid che devono rimanere in isolamento. Le strutture erano state individuate dalla regione Sardegna con una recente delibera: quelle di Ploaghe e Macomer (il cui sindaco aveva già ieri fatto sapere la sua indisponibilità all'iniziativa) per gli asintomatici e negativizzati e La Maddalena per le persone entrate in contatto con i positivi. "Più volte mi sono dichiarato contrario all'arrivo di pazienti positivi - spiega Carlo Sotgiu, primo cittadino di Ploaghe -. Per noi resta prioritaria la realizzazione dell'hospice nel locale 'Gli Ulivi', come da progetto approvato e appaltato dall'Ats, ed ogni altra soluzione da attivare in quei locali significherebbe perdere questa opportunità. I positivi nell'Rsa? A mio avviso si correrebbe un rischio molto alto vista la tipologia dei pazienti presenti nella struttura sociosanitaria". (segue) (Rsc)