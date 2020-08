Campania: M5s, dopo due mesi di stop riparte tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trenitalia ha comunicato che, dopo due mesi di stop, domenica ripartono i treni sulla tratta Battipaglia – Potenza – Metaponto". Lo hanno comunicato il consigliere regionale M5s Michele Cammarano con il senatore Francesco Castiello: "I lavori di potenziamento infrastrutturale sono stati portati a termine in tempi record da Rete Ferroviaria Italiana, nonostante il blocco dovuto al Covid19, e hanno riguardato molteplici opere quali: l'impermeabilizzazione di 50 campate e gallerie, il rinnovamento di tratti ferroviari non più adatti ai nuovi convogli e la messa in sicurezza di tre aree a rischio idrogeologico; tutte misure che porteranno anche a una velocizzazione della linea. Il completamento dell'upgrade tecnologico tra Battipaglia e Sicignano degli Alburni consentirà un controllo remoto del distanziamento dei treni permettendo una facilitazione della loro circolazione". (Ren)