Coronavirus: 21 contagiati fra il personale del discoclub Phi Beach in Costa Smeralda

- E' ufficiale: sono almeno 21 i positivi tra i dipendenti del Phi Beach di Baja Sardinia, una delle discoteche più famose della Costa Smeralda. Le persone interessate, tutti lavoratori non residenti in Sardegna, sono tutte asintomatiche e si trovano in isolamento fiduciario nei loro domicili e saranno assistiti dall'Ats Sardegna per tutto il periodo di quarantena. Il Phi Beach aveva annunciato ieri la fine delle attività per l'estate 2020. Attivate le procedure per tracciare i contatti avuti dai positivi. (Rsc)