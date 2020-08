Regionali: Iannone (Fd'I), punire responsabili violenze a comizio Salvini di Cava de' Tirreni (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo svolgimento sereno e corretto della campagna elettorale rappresenta elemento fondamentale e basilare per libere elezioni. Per questo quanto accaduto a Cava dei Tirreni (Sa), dove facinorosi sono stati protagonisti di episodi di violenze per impedire a Matteo Salvini di tenere un comizio, è gravissimo e va censurato con fermezza da tutte le forze politiche". Lo ha dichiarato in una nota il senatore e commissario regionale per la Campania di Fratelli d'Italia Antonio Iannone: "Alle forze dell’ordine va il ringraziamento per quanto fatto al fine di contenere le violenze e sono sicuro che sia il questore di Salerno e sia la polizia riusciranno a individuare i colpevoli senza fare sconti a chi merita di essere punito per il delinquente che è”. (Ren)