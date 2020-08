Coronavirus: De Luca, dobbiamo cercare i positivi oggi per non avere problemi nei prossimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ondata dalle ferie e rientri dalla Sardegna, dobbiamo stringere i denti: quest’onda si esaurirà in quindici giorni. Dobbiamo fare attenzione: per ogni positivo che individuiamo ci risparmiamo guai seri tra due mesi. Non preoccupiamoci se aumento contagi, anzi: dobbiamo cercare noi oggi i positivi. La gran parte dei positivi sono asintomatici e se non li individuiamo per tempo avremo centinaia di persone che diffondono il contagio. Età media si è abbassata, lavoro attento e capillare". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)