Abruzzo: a L'Aquila 726ma edizione di "Perdonanza", il 30 agosto omaggio a Ennio Morricone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 726ma edizione della Perdonanza Celestiniana, la prima sotto il fregio Unesco omaggia il Maestro Ennio Morricone con un grande evento di chiusura: "L'Aquila per Ennio Morricone". Dopo il grande successo degli eventi che si sono succeduti in questi giorni ed hanno visto protagonisti tanti artisti e grandi nomi della musica italiana come Antonello Venditti, Loredana Bertè, Enrico Ruggeri, Ron, Fausto Leali, Marco Masini, Giorgio Pasotti, Alberto Urso e Leo Gassman, con la magia dei 52 ragazzi dell'Orchestra del conservatorio "A. Casella" dell'Aquila diretti dal Maestro Leonardo De Amicis, si accendono i riflettori sul Teatro del Perdono per il grande concerto di chiusura, "L'Aquila per Ennio Morricone". Con il concerto "Morricone dirige Morricone", l'Aquila, quest'anno omaggerà l'indimenticabile opera del compositore recentemente scomparso. Il Maestro Morricone, concittadino onorario dell'Aquila, sarà ricordato in una serata memorabile, con il suo grande storico organico orchestrale "Roma Sinfonietta" ed il "Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano". (segue) (Gru)