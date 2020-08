Coronavirus: De Luca, auguri a Briatore e non faccia più il fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inviamo un augurio affettuoso a Flavio Briatore che si sta curando per una prostatite ai polmoni. Abbiamo letto sua intervista, sta benissimo. Non ne avrebbe bisogno ma lo stesso gli facciamo i migliori auguri di un pronto ristabilimento e un invito sommesso a essere prudente e non fare il fenomeno perché parliamo di cose serie e pericolose". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)