- "C'è stata un’unica Regione in Italia che ha detto a tutti, governo e forze di opposizione, che sono degli irresponsabili per la scelta di sovrapporre voto e le elezioni, gli unici a dissociarsi da partiti e governo in tutto il Paese siamo stati noi della Campania". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)