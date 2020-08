Campania: De Luca, non abbiamo abbastanza aule per garantire distanziamento a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A oggi non sappiamo se ci sono aule sufficienti per distanziamento. Unico dato è dato di deficit di 36mila posti per alunni in Campania. Non abbiamo dotazione necessaria di aule. Da questo punto di vista vorremmo informazioni certe. Così come non sappiamo, dal punto di vista del personale, quanto ce ne sarà a disposizione. Cosa si fa se non ci saranno abbastanza professori? Abbiamo abbastanza supplenti? Non abbiamo certezze. Rileviamo problemi per dare una mano ma dobbiamo anche dire la verità a noi e alle famiglie se pensiamo di aprire da subito". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)