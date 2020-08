Regionali: De Luca, abbiamo fatto più noi che in tutti i 40 anni precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto tante cose che non le ricordo più manco io. Abbiamo attivato 270 farmacie dopo dieci anni, le prime settante già attivate. Spiegheremo come abbiamo fatto a ottenere 1,3 mld per edilizia ospedaliera, il miracolo dell’uscita dal commissariamento. Parleremo dei trasporti, ambiente, bilancio, agricoltura, cultura, informatizzazione. Più in questo periodo di governo che nei precedenti quarant’anni". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)