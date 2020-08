Sardegna: annullate a causa Covid due manifestazioni velistiche a Porto Cervo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Yacht club Costa Smeralda annulla la Maxi yacht rolex cup e la Rolex swan cup, le due manifestazioni velistiche più importanti e attese della stagione. A comunicarlo è lo stesso Yacht club che in una nota spiega che la decisione è stata presa "a seguito dell'andamento della curva epidemiologica sul territorio, che negli ultimi giorni ha subito una significativa crescita rivelando la presenza di vari focolai in Costa Smeralda ed in particolare a Porto Cervo" e per "tutelare la salute dello staff, dei frequentatori della struttura e dei velisti". "Fino ad oggi – prosegue la nota – lo Yccs ha messo in campo tutte le proprie risorse, facendo quanto era nelle sue possibilità per rendere fattibile lo svolgimento delle tradizionali regate di settembre garantendo la maggior sicurezza possibile a tutti", spiegano i responsabili che un mese fa avevano confermato lo svolgimento delle gare. "Con questo stesso senso di responsabilità, oggi lo Yccs si è dovuto arrendere di fronte al complicarsi di una situazione sanitaria sul territorio che oggettivamente al momento non consente di svolgere tali eventi con la dovuta serenità". "Siamo immensamente dispiaciuti per la difficile decisione presa, ma sin dall'inizio di questa pandemia la nostra priorità è stata la salute e la sicurezza del nostro staff, dei soci, dei frequentatori e dei velisti – spiegano il Commodoro, Michael Illbruck, e il direttore sportivo, Edoardo Recchi -. Ci auguriamo che tutti gli armatori e gli equipaggi possano comprendere questa scelta, che mai avremmo voluto prendere, volta a salvaguardare la salute di ognuno. Lavoreremo ancora più intensamente alle prossime edizioni di questi eventi cercando di compensare quello che non è stato possibile realizzare quest'anno". La struttura dello Yacht club Costa Smeralda resterà aperta e lo svolgimento o meno dei prossimi eventi in calendario seguirà l'evoluzione della situazione epidemiologica.(Rsc)