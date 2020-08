Salerno: Provenza (M5s), fare luce su dati inquinamento Fonderie Pisano per tutela salute cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noto che qualcuno solo in campagna elettorale si ricorda delle Fonderie Pisano di Salerno e dell'impatto che esse hanno avuto sull'ambiente circostante e sui cittadini. Come Movimento 5 Stelle abbiamo da tempo posto l'attenzione sul tema". Lo ha detto il deputato M5s Nicola Provenza: "Dopo le tappe convintamente promosse e sostenute fin dal dicembre 2018 e febbraio 2019 con la costituzione di parte civile da parte del Ministero dell’Ambiente, il 4 agosto scorso ho depositato l'interpellanza per chiedere al ministro della Salute di intervenire affinché finalmente vengano pubblicati i dati e l'esito del recente studio Spes-Valle dell'Irno, consegnati alla Regione Campania da parte dell’IstitutoZooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e mai resi pubblici, finora, circa l'impatto delle Fonderie Pisano di Salerno sull'ambiente circostante". (segue) (Ren)