Scuola: Caldoro, ennesimo disastro Pd-M5s sulla pelle dei nostri ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da marzo sapevamo che occorreva pianificare ed organizzarsi per la riapertura in sicurezza delle scuole eppure arriviamo a settembre tra mille dubbi". Lo ha affermato in una nota Stefano Caldoro, candidato presidente per il centrodestra in Campania: "Le scuole chiuse sono un danno per i nostri bambini e i nostri ragazzi, per la loro formazione, per la loro serenità e per le famiglie. Scuole chiuse significa avere un Paese fermo, senza speranza, senza futuro. Sui nostri ragazzi si consuma l'ennesimo disastro di una politica Pd e Cinque stelle che non sceglie e non si assume responsabilità ma scarica sui cittadini i problemi. Azzolina e De Luca, una a Roma, l'altro nel bunker di Salerno, sono i protagonisti del disastro. L'unica cosa che hanno saputo mettere in campo è stato l'allarmismo. Ma dove sono le soluzioni e le proposte?". (segue) (Ren)