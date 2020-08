Torino: sanità, Luigi Vercellino nuovo commissario dell'Asl To4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Vercellino è stato nominato oggi Commissario dell'Asl To4, che comprende i territori di Ciriè, Chivasso, Cuorgnè e Ivrea (provincia di Torino). Residente a Pertusio, nato a Cuorgnè nel 1970, laureato in Economia e Commercio, specializzato in Management per la Sanità presso la SDA Bocconi, Vercellino ha rivestito l'incarico di Direttore Amministrativo presso l’Asl To1 e recentemente anche all'Asl di Alessandria, oltre a numerosi incarichi libero professionali nell’ambito della consulenza gestionale ed operativa. “Ringrazio l'Assessore Luigi Icardi per la nomina di un professionista di grande spessore – commenta il Vicepresidente della Commissione Sanità in Piemonte Andrea Cane – che conosce a tutto tondo le realtà legate al mondo della sanità e dell’assistenza. Vercellino è chiamato a risalire la china di un disavanzo di quasi 25 milioni, segnato dalla nostra Asl lo scorso anno e per dare voce agli amministratori locali del nostro territorio, che negli anni scorsi hanno lamentato la situazione difficile della sanità delle nostre zone”. “Al Dott. Vercellino – chiude il Consigliere Regionale Andrea Cane – vanno le mie congratulazioni per questo incarico, che lo vedrà impegnato nella sfida di rinnovare la nostra Asl, ripianando le situazioni ereditate, rafforzando la medicina territoriale fortemente danneggiata dalle gestioni politiche precedenti e gestendo la sfida innovativa della telemedicina. Credo nella forza del Canavese e dei canavesani, impegnarci per queste terre, i nostri paesi le nostre persone è la sfida più bella che si possa affrontare: sarà quindi mia cura e degli altri colleghi eletti in Regione di far in modo che il nuovo Commissario possa diventare un punto di riferimento per l'intero territorio della To4, ascoltando con attenzione tutte le realtà senza favoritismi, al fine che nessun ospedale, medico, operatore sanitario o cittadino si possa sentire di serie B rispetto ai suoi vicini".(Rpi)