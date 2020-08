Sardegna: a Villaspeciosa petizione popolare per allontanare migranti che creano problemi di ordine pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una petizione popolare per chiedere "l'allontanamento degli algerini che minano la sicurezza del paese e dei centri limitrofi". Accade a Villaspeciosa, paese del sud della Sardegna dove il comitato spontaneo "Vivere in sicurezza" chiede immediati interventi per porre fine agli episodi di microcriminalità attribuiti agli stranieri, in particolare algerini, ospitati nel centro di accoglienza per minorenni gestito da don Gianmarco Casti. Il comitato denuncia una lunga serie di episodi di violenza, furti, danneggiamenti che metterebbero in serio pericolo la cittadinanza. I cittadini chiedono l'allontanamento dei soggetti pericolosi e un presidio costante delle Forze dell'ordine. La petizione verrà consegnata a prefettura e agli organi competenti e non si esclude una manifestazione per le vie del paese. Il sindaco, Gianluca Melis, ha di recente firmato una determina in cui sospende fino al prossimo 7 settembre le attività della casa di accoglienza per problemi strutturali e di organizzazione, problemi che don Gianmarco Casti afferma di aver aver già risolto. Proteste anche nella vicina Decimonannu dove i cittadini hanno denunciato vari tentativi degli ospiti del centro gestito dal religioso di entrare nelle abitazioni. (Rsc)