Sardegna: no dei sindaci di Ploaghe e La Maddalena ad ospitare i positivi al Covid nelle loro Rsa (2)

- Quanto all'utilizzo della struttura dell'ex Arsenale, il sindaco di La Maddalena, Luca Carlo Montella, si dichiara perplesso sia per la difficoltà di spostare in sicurezza pazienti contagiati dal virus in un'isola minore come La Maddalena dove il quadro dei contagi appare confortante ma anche perché, dice, "una tale iniziativa non dovrebbe mai partire se non preceduta dalla individuazione di percorsi di eccellenza, di personale adeguato e apparecchiature idonee sul posto per dare risposta immediata dal punto di vista sanitario anche a tutta la cittadinanza, compresa l'esecuzione di tamponi in termini immediati e certi. Non siamo e non vogliamo apparire come una comunità che se ne lava le mani, ma non si possono non leggere alcune decisioni che appaiono contraddittorie". (Rsc)