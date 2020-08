Regionali: Falanga (Udc): multa a Salvini, da Mastella caduta di stile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi vanto di essere buon amico di Clemente Mastella, tuttavia il suo atteggiamento continua a lasciarmi stupito". Lo ha dichiarato, in una nota, il senatore Ciro Falanga, coordinatore campano dell'Udc. "Già trovo incomprensibile il passaggio del sindaco di Benevento e quello di sua moglie Sandra, al fianco di De Luca (e in pianta stabile nel centrosinistra), ma l'aver mosso feroci critiche a Matteo Salvini per il solo fatto che questi, in tour elettorale nel capoluogo sannita, abbia osato indossare la casacca della locale squadra di calcio, lo trovo un fatto di cattivo gusto - ha aggiunto - . Il leader del Carroccio ha fatto altrettanto anche a Crotone ed in tutte le altre città da lui visitate. Il suo voleva essere solo un gesto di cortesia nei confronti della comunità locale, a che pro, dunque, attaccarlo così duramente?". (segue) (Ren)